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У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті: ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області
Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямах, а на сході відбивають атаки окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у повідомленні.
Водночас російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського.
На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.
Крім того, на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області.
"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ", - додали у Генштабі.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.
Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ України був "сповільнений" укріпленою російською обороною. А на деяких ділянках фронту ЗСУ не можуть атакувати, оскільки не мають відповідної зброї.