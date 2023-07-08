У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті: ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямах, а на сході відбивають атаки окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

Крім того, на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ", - додали у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ України був "сповільнений" укріпленою російською обороною. А на деяких ділянках фронту ЗСУ не можуть атакувати, оскільки не мають відповідної зброї.