ЗСУ досягли значних успіхів під Бахмутом: окупанти деморалізовані, - розвідка Британії

Українські захисники продовжують успішні наступальні дії в районі міста Бахмут у Донецькій області, тоді як російські окупанти потерпають від низького бойового духу.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Зазначається, що після нетривалого затишшя Бахмут протягом останніх семи днів знову став найзапеклішим місцем боїв на фронті, під час яких українські війська впевнено просуваються як на північ, так і на південь від міста.

"Викликом для російських військових, швидше за все, є поганий моральний стан, поєднання різнорідних підрозділів і обмежена здатність знаходити і вражати українську артилерію", – зауважують у розвідці.

Там додають, що Кремль, вочевидь, вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який має символічне значення, адже це єдине місто, яке змогли захопити окупанти за останній час.

Але у розвідці Британії зауважують, що країна-агресор не має додаткових резервів, щоб втримати місто.

Нагадаємо, щоб стримати контрнаступ українських військових, Росія передислокувала на територію України підрозділи, які зазвичай несуть службу на значній відстані від українських кордонів.