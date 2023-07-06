РФ стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу ЗСУ, - розвідка Британії

Війна, яку Росія розв'язала проти України, порушила сформовану національну стратегію країни-агресора. РФ стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу України.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що для того, щоб стримати контрнаступ українських військових, Росія передислокувала на територію України підрозділи, які зазвичай несуть службу на значній відстані від українських кордонів.

За даними британської розвідки, у Запорізькій області 58-ма загальновійськова армія обороняє міцно укріплені рубежі. При цьому зазвичай вона забезпечує безпеку кавказького регіону Росії.

Також в районі Великої Новосілки Донецької області фронт тримають 5-а загальновійськова армія та морська піхота – вони зазвичай базуються за 7000 кілометрів від лінії фронту як противага "китайській силі".

Крім того, навколо Бахмута російська оборона на цей час в основному сформована навколо повітрянодесантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії та повинні оперативно діяти у разі напруженості у відносинах з НАТО.

"Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу України. Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії", - констатують у британській розвідці.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що Росія останніми тижнями вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України.