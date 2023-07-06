РФ стянула военные формирования со всей страны для противодействия контрнаступлению ВСУ, - разведка Британии

Война, которую Россия развязала против Украины, нарушила сложившуюся национальную стратегию страны-агрессора. РФ перебросила военные формирования со всей страны для противодействия контрнаступлению Украины.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что для того чтобы сдержать контрнаступление украинских военных, Россия передислоцировала на территорию Украины подразделения, которые обычно несут службу на значительном расстоянии от украинских границ.

По данным британской разведки, в Запорожской области 58 общевойсковая армия обороняет прочно укрепленные рубежи. При этом обычно она обеспечивает безопасность кавказского региона России.

Также в районе Великой Новоселки Донецкой области фронт держат 5-я общевойсковая армия и морская пехота – они обычно базируются в 7000 километрах от фронта как противовес "китайской силе".

Кроме того, вокруг Бахмута российская оборона в настоящее время в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, которые обычно дислоцируются на западе России и должны оперативно действовать в случае напряженности в отношениях с НАТО.

"Россия стянула военные формирования со всей страны для противодействия контрнаступлению Украины. То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России", - констатируют в британской разведке.

Ранее разведка Британии сообщала, что Россия в последние недели усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге Украины.