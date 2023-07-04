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Розвідка Британії проаналізувала тактику військ РФ при контрнаступі ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія останніми тижнями вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Як зазначається, основою цього підходу було дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін. Зокрема, у деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що російські окупанти використали набагато більше мін, ніж це передбачено військовою доктриною РФ.

За інформацією розвідки, сповільнивши наступ Сил оборони України, Росія спробувала завдати ударів по українській бронетехніці за допомогою безпілотників, бойових вертольотів і артилерії.

"Незважаючи на те, що Росія досягла певного успіху за допомогою такого підходу на ранніх етапах контрнаступу України, її сили продовжують страждати від ключових недоліків, особливо від перенапруженості підрозділів і нестачі артилерійських боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українським захисникам вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті і Сили оборони продовжують просуваються вперед і продовжують проводити наступальні дії.

Автор:
Ніна Комащенко