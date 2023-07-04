Разведка Британии проанализировала тактику войск РФ при контрнаступлении ВСУ

Россия в последние недели усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге Украины.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

Как отмечается, основой этого подхода было очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. В частности, в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что российские оккупанты использовали гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной РФ.

По информации разведки, замедлив наступление Сил обороны Украины, Россия попыталась нанести удары по украинской бронетехнике с помощью беспилотников, боевых вертолетов и артиллерии.

"Несмотря на то, что Россия добилась определенного успеха посредством такого подхода на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы продолжают страдать от ключевых недостатков, особенно от перенапряженности подразделений и нехватки артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским защитникам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте, и Силы обороны продолжают продвигаться вперед и продолжают проводить наступательные действия.