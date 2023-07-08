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ВСУ добились значительных успехов под Бахмутом: оккупанты деморализованы, - разведка Британии
Украинские защитники продолжают успешные наступательные действия в районе города Бахмут в Донецкой области, тогда как российские оккупанты страдают от низкого боевого духа.
Об этом сообщила разведка Великобритании.
Отмечается, что после непродолжительного затишья Бахмут в течение последних семи дней снова стал самым ожесточенным местом боев на фронте, во время которых украинские войска уверенно продвигаются как к северу, так и к югу от города.
"Вызовом для российских военных, скорее всего, является плохое моральное состояние, сочетание разнородных подразделений и ограниченная способность находить и поражать украинскую артиллерию", - отмечают в разведке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там добавляют, что Кремль, очевидно, считает политически неприемлемым сдать Бахмут, который имеет символическое значение, ведь это единственный город, который смогли захватить оккупанты за последнее время.
Но в разведке Британии отмечают, что у страны-агрессора нет дополнительных резервов, чтобы удержать город.
Напомним, чтобы сдержать контрнаступление украинских военных, Россия передислоцировала на территорию Украины подразделения, обычно несущие службу на значительном расстоянии от украинских границ.