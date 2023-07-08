ВСУ добились значительных успехов под Бахмутом: оккупанты деморализованы, - разведка Британии

Украинские защитники продолжают успешные наступательные действия в районе города Бахмут в Донецкой области, тогда как российские оккупанты страдают от низкого боевого духа.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

Отмечается, что после непродолжительного затишья Бахмут в течение последних семи дней снова стал самым ожесточенным местом боев на фронте, во время которых украинские войска уверенно продвигаются как к северу, так и к югу от города.

"Вызовом для российских военных, скорее всего, является плохое моральное состояние, сочетание разнородных подразделений и ограниченная способность находить и поражать украинскую артиллерию", - отмечают в разведке.

Там добавляют, что Кремль, очевидно, считает политически неприемлемым сдать Бахмут, который имеет символическое значение, ведь это единственный город, который смогли захватить оккупанты за последнее время.

Но в разведке Британии отмечают, что у страны-агрессора нет дополнительных резервов, чтобы удержать город.

Напомним, чтобы сдержать контрнаступление украинских военных, Россия передислоцировала на территорию Украины подразделения, обычно несущие службу на значительном расстоянии от украинских границ.