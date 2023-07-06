Зеленський заявив, що хотів, щоб контрнаступ почався набагато раніше

Контрнаступ України був "сповільнений" укріпленою російською обороною. А на деяких ділянках фронту ЗСУ не можуть атакувати, оскільки не мають відповідної зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя. Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше і тим важче нам буде", - зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що труднощі на полі бою тепер призводять до "загальмованого" контрнаступу.

"Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогові час і можливість розставити більше мін і підготувати рубежі оборони", - підкреслив Зеленський.

Президент звернувся до західних урядів з проханням надати більш сучасне озброєння - наприклад, американські тактичні ракетні комплекси дальнього радіуса дії - причому зараз, а не пізніше.

"На деяких напрямках це дасть нам можливість розпочати контрнаступ. На деяких напрямках ми не можемо навіть думати про його початок, оскільки у нас немає відповідного озброєння. А кидати наших людей на смерть від російської далекобійної зброї було б просто негуманно", - наголосив Зеленський.

Він також знову повторив своє прохання щодо американських винищувачів F-16.

"Мова навіть не про українську перевагу в небі над росіянами. Мова йде лише про рівність. F-16 допомагають рухатися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко", - сказав Зеленський.

Зауважимо, сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень, з 26 червня по 2 липня, українські захисники звільнили 37,4 кв. км.