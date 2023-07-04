Контрнаступ ЗСУ. Секретар РНБО назвав основні завдання українських військових

Основними завданнями Сил оборони України на нинішньому етапі контрнаступу є максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального та боєприпасів, командних пунктів та сил ППО російської армії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Останні дні особливо врожайні. Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого", - зазначив він.

За його словами, наразі Збройні сили діють спокійно, зважено та крок за кроком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українським захисникам вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті і Сили оборони продовжують просуваються вперед і продовжують проводити наступальні дії.