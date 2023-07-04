Контрнаступление ВСУ. Секретарь СНБО назвал основные задачи украинских военных

Основными задачами сил обороны Украины на нынешнем этапе контрнаступления является максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего и боеприпасов, командных пунктов и сил ПВО российской армии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Последние дни особенно урожайны. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго", - отметил он.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы действуют спокойно, взвешенно и шаг за шагом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским защитникам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте, и Силы обороны продолжают продвигаться вперед и продолжают проводить наступательные действия.