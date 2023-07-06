Зеленский заявил, что хотел, чтобы контрнаступление началось гораздо раньше

Контрнаступление Украины было "замедлено" укрепленной российской обороной. А на некоторых участках фронта ВСУ не могут атаковать, поскольку у них нет соответствующего оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие. Просто потому, что если мы начнем позже, это пойдет медленнее и тем труднее нам будет", - отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что трудности на поле боя теперь приводят к "заторможенному" контрнаступлению.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", - подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к западным правительствам с просьбой предоставить более современное вооружение – например, американские тактические ракетные комплексы дальнего радиуса действия – причем сейчас, а не позже.

"На некоторых направлениях это позволит нам начать контрнаступление. На некоторых направлениях мы не можем даже думать о его начале, поскольку у нас нет соответствующего вооружения. А бросать наших людей на смерть от российского дальнобойного оружия было бы просто негуманно", - подчеркнул Зеленский.

Он также снова повторил свою просьбу в отношении американских истребителей F-16.

"Речь даже не об украинском превосходстве в небе россиянам. Речь идет лишь о равенстве. F-16 помогают двигаться вперед не только тем, кто на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень тяжело", - сказал Зеленский.

Заметим, что силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, украинские защитники уволили 37,4 кв. км.