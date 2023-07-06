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Зеленский заявил, что хотел, чтобы контрнаступление началось гораздо раньше
Контрнаступление Украины было "замедлено" укрепленной российской обороной. А на некоторых участках фронта ВСУ не могут атаковать, поскольку у них нет соответствующего оружия.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.
"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие. Просто потому, что если мы начнем позже, это пойдет медленнее и тем труднее нам будет", - отметил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что трудности на поле боя теперь приводят к "заторможенному" контрнаступлению.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", - подчеркнул Зеленский.
Президент обратился к западным правительствам с просьбой предоставить более современное вооружение – например, американские тактические ракетные комплексы дальнего радиуса действия – причем сейчас, а не позже.
"На некоторых направлениях это позволит нам начать контрнаступление. На некоторых направлениях мы не можем даже думать о его начале, поскольку у нас нет соответствующего вооружения. А бросать наших людей на смерть от российского дальнобойного оружия было бы просто негуманно", - подчеркнул Зеленский.
Он также снова повторил свою просьбу в отношении американских истребителей F-16.
"Речь даже не об украинском превосходстве в небе россиянам. Речь идет лишь о равенстве. F-16 помогают двигаться вперед не только тем, кто на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень тяжело", - сказал Зеленский.
Заметим, что силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, украинские защитники уволили 37,4 кв. км.