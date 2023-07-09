Минобороны о ситуации на фронте: ВСУ на юге закрепляются на достигнутых рубежах

Силы обороны Украины на юге закрепляются на достигнутых рубежах и занимаются разминированием местности, а на востоке продолжаются горячие бои по всем направлениям наступления врага.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на юге на направлениях наступления ВСУ – Мелитопольском и Бердянском – продолжаются горячие бои.

"Продолжается процесс закрепления на достигнутых рубежах. Наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, в готовности к продолжению наступательных действий", - отметила она.

По ее словам, активная работа Сил обороны на Таврическом направлении продолжается.

В то же время на востоке – на Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях – без изменений, продолжаются бои.

“На Бахмутском направлении враг в обороне. На южном фланге есть определенное продвижение наших войск. На северном фланге бои без изменения положений", – добавила Маляр.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление Украины было "замедлено" укрепленной российской обороной. А на некоторых участках фронта ВСУ не могут атаковать, поскольку у них нет соответствующего оружия.