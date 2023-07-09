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Міноборони про ситуацію на фронті: ЗСУ на півдні закріплюються на досягнутих рубежах
Сили оборони України на півдні закріплюються на досягнутих рубежах та займаються розмінуванням місцевості, а на сході тривають гарячі бої на всіх напрямках наступу ворога.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, на півдні на напрямках наступу ЗСУ - Мелітопольському та Бердянському - тривають гарячі бої.
"Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій", - зазначила вона.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За її словами, активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.
Водночас на сході - на Авдіївському, Мар'їнському, Куп’янському та Лиманському напрямах - без змін, тривають бої.
“На Бахмутському напрямку ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень", - додала Маляр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ України був "сповільнений" укріпленою російською обороною. А на деяких ділянках фронту ЗСУ не можуть атакувати, оскільки не мають відповідної зброї.