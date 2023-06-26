В освобожденном Ровнополе не нашли ни одного жителя: в ВСУ прокомментировали деоккупацию села несмотря на минные поля

Освобожденное украинскими военными село Ровнополь Великоновоселковской общины Донецкой области разрушено и окружено минными полями, гражданских жителей в нем не обнаружили.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он также отметил, что село было освобождено несколько раньше, но информацию об этом было решено не объявлять сразу.

"Эта новость была задержана по определенным тактическим соображениям, и вот она появилась только тогда, когда мы посчитали нужным, что она может быть обнародована. В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку, по большому счету, населенный пункт разрушен почти до основания", – отметил Шершень.

Он объяснил, что большой проблемой было то, что со всех сторон село было окружено минными полями "очень сложного характера", однако, по словам военного, армия знает, как эту проблему решать.

"Инженерные войска пробили коридор, и собственно таким образом произошла деоккупация. Сейчас стабилизационные мероприятия продолжаются, и у минеров очень много работы", - отметил спикер войск Таврического направления.

По его словам, заминирован весь фронт на юге, в том числе и дистанционно - с помощью артиллерии и РСЗО, а также с использованием кассетного минирования с помощью "Ураганов" и "Смерчей".

"Перед вражескими позициями они (враг) все, что могли, заминировали. И вручную мины устанавливались, а если была возможность, они также использовали прицепной минный заградитель ПМЗ-4 или гусеничный минный заградитель. Дистанционно минировалась территория - это довольно часто практикуется: есть такая машина дистанционного минирования "Земледелие", - отметил военный.

По словам Шершня, противник проводит минирование не только чтобы помешать контрнаступлению украинских войск, но и для того, чтобы направить их в ловушки или помешать эвакуации.

Он также обратил внимание, что украинские войска продвинулись на 1,5 км в Мелитопольском направлении, где закрепляются на занятых рубежах. Там проводится аэроразведка местности, обязательное разминирование, работает по огневым целям противника артиллерия и осуществляются меры контрбатарейной борьбы.

Отметим, что перед войной, по состоянию на начало 2022 года, Госслужба статистики оценивала население Ровнополя в 72 человека. По переписи же 2001 года там было зафиксировано 98 жителей, а 1989 года - 131. При этом в Хлебодаровской общине того же Волновахского района существует другое село Ровнополь, значительно большее. Оно остается оккупированным российскими войсками.