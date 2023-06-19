Деоккупация Пятихаток. В ВСУ показали, как происходило освобождение села (ВИДЕО)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил освобождение села Пятихатки Запорожской области от оккупантов. Видео соответствующей работы защитников было опубликовано на Facebook-странице главнокомандующего.

Отмечается, что деоккупацию проводили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

На кадрах видно, как украинские военные бьют по позициям и колоннам техники российских окупантов.

Один из бойцов 128-й ОГШБр сказал на видео, что окупанты из села были изгнаны 18 июня. Захватчики убегали, бросая технику и боеприпасы.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о деоккупации села Пятихатки утром 19 июня. В целом в течение двух недель контрнаступательных действий украинские военные уволили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.