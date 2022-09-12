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Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)

Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Украинские правоохранители 12 сентября провели обследование деоккупированного на днях села Уды Золочевской общины, не обнаружив в нем ни одного местного жителя. Об этом сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

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Обследование проводили сотрудники отделения полиции №2 Богодуховского райотдела совместно с работниками криминальной лаборатории и специалистами взрывотехнического управления.

"Населенный пункт значительно пострадал от действий военных РФ, почти у каждого здания есть следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов", - говорится в сообщении.

В ходе обследования во дворе одного из домовладений была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", которую обезвредили специалисты-взрывотехники. Указано, что стражи порядка задокументировали повреждения в селе для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности.

Фото 2 — Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)
Фото 3 — Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)
Фото 4 — Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)
Фото 5 — Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)
Фото 6 — Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)
Фото 7 — Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)
Фото 8 — Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)
Фото 9 — Правоохранители не нашли в деоккупированных Удах на Харьковщине ни одного жителя (ФОТО)

Отметим, что по официальной оценке Госслужбы статистики, на начало 2022 года в Удах проживало 993 жителя, на начало 2021-го – 1016. По данным переписи населения 2001 года в селе было 1399 жителей, в 1989 году – 1761.

В то же время исторически численность населения в Удах была в разы большей - по переписи 1897 года - 4686 человек, а в 1926 году - 6088. Село расположено в нескольких километрах от границы с Россией, подавляющее большинство населения в нем составляли этнические русские, однако оккупировать его российским войскам удалось лишь в середине августа.

Напомним также, что в деоккупированном на днях селе Зализничное в районе Чугуева Харьковской области обнаружили четыре тела мирных жителей со следами пыток: местные говорят, что их убили российские военные.

Автор:
Тимофей Беспятов