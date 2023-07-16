Под Херсоном из-за российского обстрела ранены местные жители. Также сгорело поле

Два человека получили ранения в результате обстрела 16 июля российскими войсками поселка Разлив Белозерской общины. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что враг попал в частные дома, в результате чего были ранены 54-летняя женщина и 49-летний мужчина, которые находились во дворах. Им на месте была оказана медицинская помощь.

Кроме того, в результате обстрела на территории бывшего Белозерского района загорелось поле, засеянное пшеницей. Урожай, таким образом, был уничтожен. Масштабы ущерба устанавливаются.

"Это – очередное преступление российской армии. Она уничтожила не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб", - прокомментировали в обладминистрации.

Отметим, что Разлив, в отличие от регулярно обстреливаемых российской армией сел, расположен не около Днепра, а примерно в 6 км от ближайшей точки его дельты и 13 км от его правого берега. Ранее об обстрелах этого населенного пункта не сообщалось.

Отметим также, что накануне утром российская армия обстреляла прибрежное село Золотая Балка Новоалександровской общины на севере области, где был поврежден дом культуры и магазин. Как заявляли в ОВА, люди не пострадали. Артиллерийский обстрел этого же села произошел и за два дня до того: в результате по меньшей мере десяти ударов были повреждены хозяйственные постройки и админздание.