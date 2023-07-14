- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне выпустили по Херсонщине около 500 снарядов и убили человека
За прошедшие сутки российские войска 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 487 снарядов. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
По его словам, оккупанты наносили удары из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и беспилотников.
По Херсону враг выпустил 40 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также россияне попали в админздание в Новоалександровской сельской общине и территорию двух предприятий и гаражный кооператив в Херсонском районе. оккупанты умышленно бьют по жилым кварталам населенных пунктов области.
За прошедшие сутки россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 487 снарядов. В результате обстрелов два человека погибли, еще трое получили ранения.
Отметим также, что с вечера 13 июля и до 4 утра 14 июля 2023 года рашисты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления