Россияне 76 раз обстреляли Херсонщину: есть погибшие и раненые

Российская федерация продолжает вести захватническую войну и убивать мирное население Украины. За прошедшие сутки россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 487 снарядов. В результате обстрелов два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты били из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и нанесли удар беспилотниками.

По Херсону захватчики выпустили 33 снаряда.

Военные РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В течение суток 11 июля 67 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

Напомним, в ночь на 13 июля российские оккупанты снова атаковали Украину. В этот раз россияне применили 20 ударных беспилотников "Shahed", две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М". Ракеты запустили из Черного моря и из Крыма.