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Ночная атака на Украину: зенитчики сбили 20 дронов и две крылатые ракеты
В ночь на 13 июля российские оккупанты снова атаковали Украину. В этот раз россияне применили 20 ударных беспилотников "Shahed", две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М". Ракеты запустили из Черного моря и из Крыма.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
В результате работы ПВО все 20 ударных дронов были уничтожены. Большинство сбили в небе над Киевщиной.
Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил глава Николаевской области Виталий Ким, одна ракета "Калибр" и четыре "шахеда" были сбиты на Николаевщине. Обломками ракеты повреждено здание учебного заведения и около десяти частных домов. Пострадавших нет.
По поводу последствий пуска ракеты "Искандер-М" информация уточняется.
Напомним, сегодня ночью, 13 июля, враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков дронов зафиксировано в 5 районах столицы. Один человек погиб, двое пострадавших с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение.
В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили все враждебные цели
Также в ночь на 11 июля враг атаковал Киев беспилотниками "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.