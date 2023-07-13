Ночная атака на Украину: зенитчики сбили 20 дронов и две крылатые ракеты

В ночь на 13 июля российские оккупанты снова атаковали Украину. В этот раз россияне применили 20 ударных беспилотников "Shahed", две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М". Ракеты запустили из Черного моря и из Крыма.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

В результате работы ПВО все 20 ударных дронов были уничтожены. Большинство сбили в небе над Киевщиной.

Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".

Как сообщил глава Николаевской области Виталий Ким, одна ракета "Калибр" и четыре "шахеда" были сбиты на Николаевщине. Обломками ракеты повреждено здание учебного заведения и около десяти частных домов. Пострадавших нет.

По поводу последствий пуска ракеты "Искандер-М" информация уточняется.

Напомним, сегодня ночью, 13 июля, враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков дронов зафиксировано в 5 районах столицы. Один человек погиб, двое пострадавших с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение.

В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили все враждебные цели

Также в ночь на 11 июля враг атаковал Киев беспилотниками "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.