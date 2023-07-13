Ночная атака на Киев: обломки сбитых дронов повредили жилые дома: есть пострадавшие (ФОТО)

Сегодня ночью, 13 июля, враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков дронов зафиксировано в 5 районах столицы. Двое пострадавших с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение.

Об этом сообщают пресс-служба Киевской городской военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.

"Третий день подряд Киев атакуют баражирующие боеприпасы «Shahed». Этой ночью была массирована атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу из разных направлений", - отмечают в КМВА.

Там добавляют, что силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей.

Последствия падения обломков сбитых дронов

В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы падение обломков сбитых дронов. Предварительно есть повреждения жилых домов.

Двое травмированных в Дарницком районе (девушка 19 лет и мужчина 23 лет) получили осколочные ранения и были госпитализированы в больницу.

Еще двоим пострадавшим в Шевченковском районе была оказана помощь на месте.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по одному из адресов спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного дома. Травмировано 2 человека (отравление продуктами горения).

Также в 25-этажном жилом доме в Дарницком районе на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м.

Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

Напомним, в ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все неприятельские цели в воздушном пространстве вокруг столицы. Тогда обошлось без значительных разрушений и пострадавших.

Также в ночь на 11 июля враг атаковал Киев беспилотниками "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.