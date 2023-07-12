В результате вражеских обстрелов на Херсонщине 1 человек погиб, еще 5 получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 11 июля 67 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", РПГ, ПТРК и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 21 снаряд.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, гидротехническое сооружение в Бериславском районе и здание гуманитарного штаба в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 (из них 1 – ребенок) получили ранения.

Заметим, что оккупационные войска РФ 11 июля обстреляли Херсон. Известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов.

Напомним, в течение суток 10 июля российская армия 52 раза обстреляла Херсонскую область, выпустив 297 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов, РПГ. Также оккупанты нанесли удар беспилотниками.