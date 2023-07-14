Ночью силы ПВО смогли сбить 16 ударных дронов из 17

С вечера 13 июля и до 4 утра 14 июля 2023 года рашисты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

Отмечается, что в результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "шахедов".

Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БпЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.

"Привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток"", - говорится в сообщении.

Кроме того, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 20 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Отметим, что в ночь на 14 июля вражеские беспилотники атаковали Днепропетровщину. Защитники из ПВК "Восток" сбили шесть дронов, но есть попадание в Кривом Роге. От удара пострадали коммунальное и транспортное предприятие. В результате атаки есть один пострадавший.

Напомним, в ночь на 13 июля российские оккупанты снова атаковали Украину. В этот раз россияне применили 20 ударных беспилотников "Shahed", две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М ". Ракеты запустили из Черного моря и из Крыма.