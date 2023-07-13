Россияне ударили по Херсонщине, погибла женщина

13 июля около 12:00 российские оккупанты в очередной раз нанесли артиллерийский удар по Херсонской области. Во вражеский огонь попало село Никольское. Один из снарядов попал во двор пожилой женщины.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

Женщина получила ранения несовместимые с жизнью.

Прибывшим на место трагедии врачам осталось лишь констатировать смерть.

Напомним, за прошедшие сутки россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 487 снарядов. В результате обстрелов два человека погибли, еще трое получили ранения.

В течение суток 11 июля 67 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.