"Потеряны треть Bradley и Leopard": Украина в начале контрнаступления лишилась до 20% бронетехники - СМИ

В начале контрнаступления Украина потеряла поврежденными и уничтоженными до 20% задействованного вооружения и бронетехники, указывает со ссылкой на американских и европейских официальных лиц американское издание The New York Times.

При этом отмечается, что в последующие недели уровень потерь снизился примерно до 10%, что позволило сохранить больше войск и техники, необходимых для крупной наступательной операции, которую Украина еще обещает предпринять.

"Некоторые улучшения произошли из-за того, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности, чем атаковать вражеские минные поля и вести огонь. Но за этой хорошей новостью скрываются некоторые мрачные реалии", - пишет издание.

Потери военной техники, как указывает NYT, уменьшились и потому, что само контрнаступление замедлилось, а местами даже остановилось, поскольку украинские солдаты столкнулись с мощной обороной со стороны российских войск.

СМИ подчеркивает, что у тех было много месяцев на подготовку к украинскому контрнаступлению, и ныне фронт усеян минами, противотанковыми ловушками и окопавшимися солдатами, а над головой "все чаще пролетают" российские разведывательные беспилотники и ударные вертолеты.

Отмечается, что с учетом этого неудивительно, что Украина понесла относительно серьезные потери на ранних этапах кампании: военные эксперты указывают, что первые 25 километров контрнаступления будут самыми трудными, поскольку атакующим войскам обычно требуется в три раза больше сил, чем обороняющимся — будь то оружие, личный состав или и то, и другое.

NYT напоминает, что на этой неделе президент Владимир Зеленский признал, что несколько недель назад в операциях была короткая пауза, но обвинил в этом нехватку техники и боеприпасов и призвал западных союзников ускорить темпы поставок.

Американские же официальные лица эту паузу также признали и заявили, что украинцы снова начали двигаться, но более осознанно, более умело ориентируясь на минных полях и помня о рисках жертв. По их словам, с притоком кассетных боеприпасов из США темпы продвижения могут возрасти.

Ввиду этого пока слишком рано делать окончательные выводы о контрнаступлении: как отметила эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям и бывший помощник генерального секретаря НАТО Камилла Гранд, потери не означают, что оно обречено на провал.

Тем не менее, по ее словам, отсутствие превосходства в воздухе и противовоздушной обороны, которые западные самолеты могли бы обеспечить для совершения атаки со стороны Украины, означает, что "уровень потерь, вероятно, будет выше, чем в других конвенциональных конфликтах".

Как напоминается в материале, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный разочарован тем, что Украина воюет без западных истребителей F-16, на которых США только недавно согласились разрешить обучение украинских пилотов, но поставки которых не ожидаются еще как минимум в течение нескольких месяцев. Это сделало украинские войска уязвимыми для российских вертолетов и артиллерии.

NYT констатирует, что точное количество оружия и бронетехники, уничтоженных в ходе контрнаступления, в отличие от повреждений, которые можно отремонтировать, является строго засекреченным, однако официальные лица США соглашаются с озвученной выше процентной долей потерянного вооружения.

Тем не менее издание также данные о вероятных потерях американских боевых машин пехоты Bradley, которые "давно были желанными для Украины, но сейчас в ежедневном порядке" наезжают на противотанковые мины.

"Bradley хорошо справились с частью своей работы: их толстая броня обеспечила хорошую защиту большинству солдат, которые пережили множество взрывов мин, получив немного травм... Но во многих случаях взрывы серьезно повредили машины, обездвижив их задолго до того, как они смогли добраться до позиций россиян", - говорится в статье.

Так, 47-я отдельная механизированная бригада, одно из трех оснащенных западным вооружением и обученных подразделений, развернутых в начале кампании, должна была, согласно данным февральской утечки планов контрнаступления, получить 99 этих машин.

В свою очередь, данные военного аналитического сайта Oryx, который подсчитывает только визуально подтвержденные потери, показывают, что 28 из этих Bradley были брошены, повреждены или уничтожены, в том числе 15 в одном из сел в Запорожской области 8 и 9 июня, когда 47-я бригада была атакована вертолетами, оказавшись в ловушке на минном поле.

Сообщается, что еще шесть Bradley были брошены или уничтожены в селе Малая Токмачка 26 июня, однако исследователи Oryx заявили, что эти потери произошли ранее, хотя точно не ясно, когда именно.

"Учитывая, что 47-я бригада была единственной бригадой, изначально предназначенной для получения Bradley, это означает, что почти треть первоначальных машин была потеряна. Притом все кроме семи, были подбиты на одном поле боя", - указывается в статье.

Данные Oryx также показывают, что за июнь Украина потеряла 24 танка - как поставленные западными союзниками, так и из собственного арсенала. По имеющимся данным, 10 из них были танками Leopard немецкого производства, в том числе использующимися для разминирования.

"Предположительно они были потеряны в бою украинской 33-й механизированной бригадой, одной из трех частей, развернутых в начале контрнаступления, которая должна была получить 32 Leopard, согласно американским документам о планах от 28 февраля. Это означало бы, что бригада потеряла 30% Leopard, которые ей дали, причем все, кроме двух, в первую неделю боев", - говорится в статье.

Издание также подчеркивает, что в районе Орехова в Запорожской области, где и была задействовала основная масса Bradley и Leopard, украинская армия продвинулась всего на 1 милю.