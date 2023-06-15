Обучение 200 украинских военных на танках Abrams должно завершиться до конца лета, – СМИ

В Пентагоне ожидают, что около 200 украинцев завершат подготовку на танках Abrams под руководством США до конца лета. Об этом пишет CBS News.

По словам двух высокопоставленных чиновников армии США в Европе и Африке, сейчас проходит третья из 12 недель обучения. Украинские военные работают в Германии над индивидуальными навыками, а затем перейдут к тренировкам в составе разных подразделений, кульминацией чего станет обучение на уровне батальона.

Ожидаемое завершение обучения примерно совпадает с осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams в Украину. Сейчас украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках, ведь обещанные Abrams проходят ремонт.

По словам одного из собеседников журналистов, в целом с февраля 2022 года США научили более 11 000 украинских военных на разных платформах. В настоящее время Штаты проводят обучение около 1700 украинцев.

Напомним, президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе 2023 года.

Associated Press писало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два. Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

В мае Министерство обороны США подтвердило прибытие 31 обучающего танка М1 Abrams в Германию для тренировки украинских экипажей.

В конце месяца The New York Times сообщило, что около 200 украинских военных приступили к общевоенному инструктажу в Германии, а еще столько же бойцов учатся, как заправлять и обслуживать американские танки. Издание писало, что подготовка на Abrams продлится 10-12 недель.