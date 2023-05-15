Пентагон: 31 Abrams уже в Германии, обучение украинских экипажей начнется в ближайшее время

Министерство обороны США подтвердило прибытие 31 обучающего танка М1 Abrams в Германию для обучения украинских экипажей.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ".

"Могу подтвердить, что 31 учебный танк М1 Abrams прибыл в Германию в рамках подготовки к предстоящей тренировке украинских военных", - отметил он.

По его словам, обучение украинских бойцов на американских танках начнется в течение нескольких следующих недель.

"Эта широкая тренировочная программа для украинских танкистов и техников призвана подготовить их к исполнению в будущем важной роли, эффективно используя танки М1 и защищая украинский народ", - подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, телеканал Sky News сообщал, что ранее запланированного времени в Германию прибыли американские танки, на которых будут тренироваться украинские военные. Танки направят на военную базу Графенвер, где через несколько недель начнется обучение.

Ранее на слушаниях в Сенате министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка делает все возможное, чтобы Украина получила танки Abrams уже в начале осени. Глава Пентагона объяснил, что время нужно не только для передачи танков в Украину, но и для создания соответствующей инфраструктуры, которая будет поддерживать работу этих танков.

Также США модифицируют танки Abrams, которые планируют передать украинским военным, убирая секретную технику. Это связано с опасениями, что она может попасть к российским оккупантам.

В апреле журналисты писали, что в конце мая на полигонах Германии ожидают прибытия 31 танка Abrams. Эти тренировки займут около 10 недель. Но украинцы будут тренироваться не на танках, которые поступят в Украину. В США обновляют 31 боевой танк M1A1, чтобы отправить на передовую.

По словам чиновников, около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку – одни научатся управлять танками, а другие – ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба, как вести бой и маневрировать с танками.