В Польшу прибыли первые установки HIMARS

Польша получила первые установки HIMARS, необходимые стране для сдерживания врага. Об этом сообщило министерство обороны Польши.

Вместе с военными встречал поступившую от США партию HIMARS министр обороны Польши Мариуш Блащак. По словам главы ведомства, оружие будет доставлено на северо-восток Польши.

"Для польского войска мы принимаем сегодня HIMARS, оборудование, которое зарекомендовало себя в битве в Украине, останавливая российское вторжение. Оружие пойдет в 16 механизированную дивизию и ее задачей будет сдерживание агрессора, усиление армии на восточном фланге НАТО", - заявил министр обороны Польши.

Как рассказали польские СМИ, это не последняя партия установок, которую получит страна.

"Мы ведем переговоры по другому контракту HIMARS, Конгресс США одобрил продажу Польши почти 500 пусковых установок", - отметил министр обороны Польши.

В феврале США согласовали продажу Польши 18 пусковых установок M142 HIMARS и других военных вооружений.

Ранее Министр обороны Польши заявил, что Польша планирует создать центр по производству и обслуживанию систем залпового огня HIMARS в этом году. Центр будет обслуживать не только потребности Польши, но и других европейских стран, желающих приобрести HIMARS.

Также министр обороны Польши предложил открыть "академию HIMARS" на территории страны .