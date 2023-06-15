Навчання 200 українських військових на танках Abrams має завершитися до кінця літа, – ЗМІ

У Пентагоні очікують, що близько 200 українців завершать підготовку на танках Abrams під керівництвом США до кінця літа. Про це пише CBS News.

За словами двох високопосадовців армії США в Європі та Африці, наразі триває третій із 12 тижнів навчання. Українські військові працюють у Німеччині над індивідуальними навичками, а потім перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів, кульмінацією чого стане навчання на рівні батальйону.

Очікуване завершення навчання приблизно збігається з осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams в Україну. Наразі українці тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках, адже обіцяні Abrams проходять ремонт.

За словами одного зі співрозмовників журналістів, загалом із лютого 2022 року США навчили понад 11 000 українських військових на різних платформах. Наразі Штати проводять навчання для близько 1700 українців.

Нагадаємо, президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні 2023 року.

Associated Press писало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.

У травні Міністерство оборони США підтвердило прибуття 31 навчального танка М1 Abrams у Німеччину для тренування українських екіпажів.

Наприкінці місяця The New York Times повідомило, що близько 200 українських військових розпочали загальновійськовий інструктаж у Німеччині, а ще стільки ж бійців навчаються, як заправляти та обслуговувати американські танки. Видання писало, що підготовка на Abrams триватиме 10-12 тижнів.