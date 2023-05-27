ЗСУ почали навчання на танках Abrams у Німеччині: скільки триватиме підготовка військових

Перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців почала навчання у Німеччині по експлуатації та обслуговуванню американських танків M1 Abrams.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Пентагон.

Як зазначається, близько 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — розпочали навчання на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі, Німеччина.

Навчання охоплює базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба і медичні навички, а також тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більші навчання за участю батальйонних підрозділів, які протистоять один одному.

Решта 200 українських солдатів почали тренуватись, як заправляти й обслуговувати танки.

Представники Міністерства оборони раніше заявляли, що близько 31 танка буде відправлено в Німеччину для використання в програмі підготовки українських військ, яка, як очікують, триватиме від 10 до 12 тижнів. Боєздатні танки можуть з'явитися на полях битв в Україні до осені, заявили чиновники.

Нагадаємо, 15 травня Міністерство оборони США підтвердило прибуття 31 навчального танку М1 Abrams у Німеччину для навчання українських екіпажів.