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ЗСУ почали навчання на танках Abrams у Німеччині: скільки триватиме підготовка військових
Перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців почала навчання у Німеччині по експлуатації та обслуговуванню американських танків M1 Abrams.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Пентагон.
Як зазначається, близько 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — розпочали навчання на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі, Німеччина.
Навчання охоплює базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба і медичні навички, а також тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більші навчання за участю батальйонних підрозділів, які протистоять один одному.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Решта 200 українських солдатів почали тренуватись, як заправляти й обслуговувати танки.
Представники Міністерства оборони раніше заявляли, що близько 31 танка буде відправлено в Німеччину для використання в програмі підготовки українських військ, яка, як очікують, триватиме від 10 до 12 тижнів. Боєздатні танки можуть з'явитися на полях битв в Україні до осені, заявили чиновники.
Нагадаємо, 15 травня Міністерство оборони США підтвердило прибуття 31 навчального танку М1 Abrams у Німеччину для навчання українських екіпажів.