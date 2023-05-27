ВСУ начали обучение на танках Abrams в Германии: сколько продлится подготовка военных

Первая группа из примерно 400 украинских военнослужащих начала обучение в Германии по эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Пентагон.

Как отмечается, около 200 военнослужащих — примерно один бронетанковый батальон — приступили к обучению на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе, Германия.

Обучение охватывает базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, и, наконец, большие учения с участием батальонных подразделений, противостоящих друг другу.

Остальные 200 украинских солдат начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки.

Представители Министерства обороны ранее заявляли, что около 31 танка будут отправлены в Германию для использования в программе подготовки украинских войск, которая, как ожидается, продлится от 10 до 12 недель. Боеспособные танки могут появиться на полях сражений в Украине к осени, заявили чиновники.

Напомним, 15 мая Министерство обороны США подтвердило прибытие 31 учебного танка М1 Abrams в Германию для обучения украинских экипажей.