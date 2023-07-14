Увольнение российского генерала свидетельствует о слабой обороне армии РФ на Запорожском направлении, - ISW

Министерство обороны РФ уволило командующего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении генерала Ивана Попова после того, как тот пожаловался на нехватку поддержки на фронте и большие потери.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом (ПВО) генерал-лейтенант Андрей Гурулев 12 июля обнародовал аудиообращение Попова, в котором Попов заявил, что российское командование уволило его за его жалобы на отсутствие поддержки российских войск и заменило его генералом -лейтенантом Денисом Ляминым.

Попов утверждал, что выражал обеспокоенность "высшим уровнем" российского командования по поводу отсутствия у России возможностей контрбатарейной борьбы, отсутствия станций артиллерийской разведки, значительных потерь россиян от огня украинской артиллерии и других вопросов.

Попов утверждал, что Шойгу уволил его из-за того, что его честность в озвучивании различных проблем российской армии угрожала российскому командованию. Попов утверждал, что он решил "называть вещи своими именами" во имя своих погибших товарищей вместо того, чтобы "оставаться в молчаливой трусости".

Также, вероятно, Попов пытался обратиться в Кремль с просьбой отчасти или полностью лишить Валерия Герасимова командования операциями в Украине.

Аналитики ISW отмечают, что публичные разногласия между российским военным руководством по поводу боевых задач, а также очевидная необходимость Министерства обороны России вести переговоры с подчиненными командирами по этим вопросам свидетельствуют о наличии серьезных проблем в системе командования армии РФ.

В ISW расценивают увольнение Попова как признак того, что оборона оккупантов на юге ослабла на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По мнению аналитиков, у войск РФ в Украине нет резервов для ротации передовых частей, и без оперативных резервов оккупанты должны будут отступить на подготовленные оборонные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Сил обороны Украины.

Также жалоба Попова на российские потери от артиллерийского огня может свидетельствовать о том, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержки своей обороны в западной части Запорожской области.

Внезапные выпады Попова, критика командования и признания проблем с обеспечением и высокими потерями и его устранение, по мнению ISW, "могут временно подорвать российское командование и контроль в этих районах, ухудшить боевой дух россиян".

"В то же время отсутствие резервов в российской армии, вероятно, не позволило начальнику генштаба Валерию Герасимову серьезно рассмотреть рассказы Попова. Его увольнение еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут производить ротацию сил", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что оккупантам придется полагаться на уже деградировавшие силы в случае любого прорыва украинских военных.

"Жалобы Попова на плохие контрбатарейные возможности российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом того, что по оценке ISW является попыткой Украины уничтожить российские силы, обороняющиеся на юге Украины", – констатируют аналитики.

Заметим, после мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ряд российских генералов исчезли из публичного пространства. В частности, на второй план подвинули генерала Сергея Суровикина.

Также СМИ сообщили, что заместителя командующего оккупационной группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина задержали, потому что считают его сторонником мятежа Пригожина.