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Звільнення російського генерала свідчить про слабку оборону армії РФ на Запорізькому напрямку, - ISW
Міністерство оборони РФ звільнило командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Івана Попова після того, як той пожалівся на брак підтримки на фронті та великі втрати.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південним військовим округом (ПВО) генерал-лейтенант Андрій Гурульов 12 липня оприлюднив аудіозвернення Попова, в якому Попов заявив, що російське командування звільнило його за його скарги на відсутність підтримки російських військ і замінило його на генерал-лейтенанта Дениса Ляміна.
Попов стверджував, що висловлював занепокоєння "найвищому рівню" російського командування з приводу відсутності у Росії можливостей контрбатарейної боротьби, відсутності станцій артилерійської розвідки, значних втрат росіян від вогню української артилерії та інших питань.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Попов стверджував, що Шойгу звільнив його через те, що його чесність в озвученні різноманітних проблем російської армії загрожувала російському командуванню. Попов стверджував, що він вирішив "називати речі своїми іменами" в ім’я своїх загиблих товаришів замість того, щоб "залишатися в мовчазному боягузтві".
Також, ймовірно, Попов намагався звернутися до Кремля з проханням частково або повністю позбавити Валерія Герасимова командування операціями в Україні.
Аналітики ISW зауважують, що публічні розбіжності між російським військовим керівництвом щодо бойових завдань, а також очевидна необхідність Міністерства оборони Росії вести переговори з підлеглими командирами з цих питань свідчать про наявність серйозних проблем у системі командування армії РФ.
У ISW розцінюють звільнення Попова, як ознаку того, що оборона окупантів на півдні ослабла на тлі контрнаступу Збройних сил України.
На думку аналітиків, війська РФ в Україні не мають резервів для ротації передових частин, і без оперативних резервів окупанти муситимуть відступити на підготовлені оборонні позиції без істотної підтримки у разі прориву Сил оборони України.
Також скарга Попова на російські втрати від артилерійського вогню може свідчити про те, що російські сили потребують ротацій та підкріплень для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області.
Раптові випади Попова, критика командування та визнання проблем із забезпеченням та високих втрат та його усунення, на думку ISW, "можуть тимчасово підірвати російське командування та контроль у цих районах, погіршити бойовий дух росіян".
"Водночас відсутність резервів у російській армії, ймовірно, не дозволила начальнику генштабу Валерію Герасимову серйозно розглянути розповіді Попова. Його звільнення ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил", - підкреслюють аналітики.
Вони зауважують, що очевидна відсутність ротації військ на театрі військових дій передбачає, що окупантам доведеться покладатися на наявні сили, що вже деградували, у разі будь-якого прориву українських військових.
"Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ та значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що за оцінкою ISW, є спробою України знищити російські сили, що обороняються на півдні України", – констатують аналітики.
Зауважимо, після заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина низка російських генералів зникла з публічного простору. Зокрема, на другий план посунули генерала Сергія Суровікіна.
Також ЗМІ повідомили, що заступника командувача окупаційним угрупованням в Україні, генерала Сергія Суровікіна затримали, тому що вважають його прихильником заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.