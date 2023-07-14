Звільнення російського генерала свідчить про слабку оборону армії РФ на Запорізькому напрямку, - ISW

Міністерство оборони РФ звільнило командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Івана Попова після того, як той пожалівся на брак підтримки на фронті та великі втрати.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південним військовим округом (ПВО) генерал-лейтенант Андрій Гурульов 12 липня оприлюднив аудіозвернення Попова, в якому Попов заявив, що російське командування звільнило його за його скарги на відсутність підтримки російських військ і замінило його на генерал-лейтенанта Дениса Ляміна.

Попов стверджував, що висловлював занепокоєння "найвищому рівню" російського командування з приводу відсутності у Росії можливостей контрбатарейної боротьби, відсутності станцій артилерійської розвідки, значних втрат росіян від вогню української артилерії та інших питань.

Попов стверджував, що Шойгу звільнив його через те, що його чесність в озвученні різноманітних проблем російської армії загрожувала російському командуванню. Попов стверджував, що він вирішив "називати речі своїми іменами" в ім’я своїх загиблих товаришів замість того, щоб "залишатися в мовчазному боягузтві".

Також, ймовірно, Попов намагався звернутися до Кремля з проханням частково або повністю позбавити Валерія Герасимова командування операціями в Україні.

Аналітики ISW зауважують, що публічні розбіжності між російським військовим керівництвом щодо бойових завдань, а також очевидна необхідність Міністерства оборони Росії вести переговори з підлеглими командирами з цих питань свідчать про наявність серйозних проблем у системі командування армії РФ.

У ISW розцінюють звільнення Попова, як ознаку того, що оборона окупантів на півдні ослабла на тлі контрнаступу Збройних сил України.

На думку аналітиків, війська РФ в Україні не мають резервів для ротації передових частин, і без оперативних резервів окупанти муситимуть відступити на підготовлені оборонні позиції без істотної підтримки у разі прориву Сил оборони України.

Також скарга Попова на російські втрати від артилерійського вогню може свідчити про те, що російські сили потребують ротацій та підкріплень для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області.

Раптові випади Попова, критика командування та визнання проблем із забезпеченням та високих втрат та його усунення, на думку ISW, "можуть тимчасово підірвати російське командування та контроль у цих районах, погіршити бойовий дух росіян".

"Водночас відсутність резервів у російській армії, ймовірно, не дозволила начальнику генштабу Валерію Герасимову серйозно розглянути розповіді Попова. Його звільнення ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що очевидна відсутність ротації військ на театрі військових дій передбачає, що окупантам доведеться покладатися на наявні сили, що вже деградували, у разі будь-якого прориву українських військових.

"Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ та значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що за оцінкою ISW, є спробою України знищити російські сили, що обороняються на півдні України", – констатують аналітики.

Зауважимо, після заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина низка російських генералів зникла з публічного простору. Зокрема, на другий план посунули генерала Сергія Суровікіна.

Також ЗМІ повідомили, що заступника командувача окупаційним угрупованням в Україні, генерала Сергія Суровікіна затримали, тому що вважають його прихильником заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.