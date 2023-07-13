Россия тайно стягивает на юг Украины военных и боеприпасы

Российские оккупанты использую гражданские грузовики, чтобы незаметно перевозить боеприпасы и военнослужащих через Крым в южные области Украины. Далее эти колонны автомобилей двигаются к северу, в сторону фронта.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Согласно сообщению, в течение последних дней враг значительно активизировал опрокидывание личного состава, боеприпасов и техники в Крым, что стало одной из причин больших пробок на Крымском мосту.

Партизаны подчеркнули, что они все равно следят за передвижением оккупантов и найдут способ остановить поставки боекомплектов вражеским войскам.

Скорее всего, оккупанты стягивают подкрепление, чтобы сдержать контрнаступление и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях.

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), украинские войска 11 июля вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, на отдельных участках преуспели. ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия вокруг Бахмута.