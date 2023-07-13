Росія таємно стягує на південь України військових та боєприпаси

Російські окупанти використовую цивільні вантажівки, щоб непомітно перевозити боєприпаси і військовослужбовців через Крим до південних областей України. Далі ці колони автомобілів рухаються на північ, у бік фронту.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Згідно з повідомленням, протягом останніх днів, ворог значно активізував перекидання особового складу, боєприпасів та техніки до Криму, що стало однією з причин великих пробок на Кримському мосту.

Партизани наголосили, що вони все одно слідкують за пересуванням окупантів і знайдуть спосіб зупинити постачання боєкомплектів ворожим військам.

Скоріш за все, окупанти стягують підкріплення, щоб стримати контрнаступ і не допустити подальшого просування ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) українські війська 11 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих ділянках досягли успіхів. ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії навколо Бахмута.