"Втрачено третину Bradley та Leopard": Україна на початку контрнаступу втратила до 20% бронетехніки - ЗМІ

На початку контрнаступу Україна втратила пошкодженими та знищеними до 20% задіяного озброєння та бронетехніки, зазначає з посиланням на американських та європейських офіційних осіб американське видання The New York Times.

При цьому зазначається, що в наступні тижні рівень втрат знизився приблизно до 10%, що дозволило зберегти більше військ і техніки, необхідні для великої наступальної операції, яку Україна ще обіцяє здійснити.

"Деякі покращення відбулися через те, що Україна змінила тактику, зосередившись більше на тому, аби виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності, ніж атакувати ворожі мінні поля та вести вогонь. Але за цією гарною новиною ховаються деякі похмурі реалії", - пише видання.

Втрати військової техніки, як зазначає NYT, зменшилися і тому, що й сам контрнаступ сповільнився, а місцями навіть зупинився, оскільки українські солдати зіткнулися з потужною обороною з боку російських військ.

ЗМІ наголошує, що у тих було багато місяців на підготовку до українського контрнаступу, і нині фронт усіяний мінами, протитанковими пастками та солдатами, що окопалися, а над головою "все частіше пролітають" російські розвідувальні безпілотники та ударні вертольоти.

Наголошується, що з огляду на це не дивно, що Україна зазнала відносно серйозних втрат на ранніх етапах кампанії: військові експерти вказують, що перші 25 кілометрів контрнаступу будуть найважчими, оскільки атакуючим військам зазвичай потрібно втричі більше сил, ніж тим, які обороняються — чи то зброя, чи особовий склад чи те й інше.

NYT нагадує, що цього тижня президент Володимир Зеленський визнав, що кілька тижнів тому в операціях була коротка пауза, але звинуватив у цьому нестачу техніки та боєприпасів та закликав західних союзників прискорити темпи постачання.

Американські ж офіційні особи цю паузу теж визнали і заявили, що українці знову почали просуватися, але більш усвідомлено, вміло орієнтуючись на мінних полях і пам'ятаючи про ризики жертв. За їхніми словами, із припливом касетних боєприпасів із США темпи просування можуть зрости.

З огляду на це поки що зарано робити остаточні висновки про контрнаступ: як зазначила експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин і колишній помічник генерального секретаря НАТО Камілла Гранд, втрати не означають, що він приречений на провал.

Проте, за її словами, відсутність переваги у повітрі та протиповітряної оборони, які західні літаки могли б забезпечити для здійснення атаки з боку України, означає, що "рівень втрат, ймовірно, буде вищим, ніж в інших конвенційних конфліктах".

Як нагадується у матеріалі, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розчарований тим, що Україна воює без західних винищувачів F-16, на яких США лише нещодавно погодилися дозволити навчання українських пілотів, але постачання яких не очікується ще як мінімум протягом кількох місяців. Це зробило українські війська вразливими для російських вертольотів та артилерії.

NYT констатує, що точна кількість зброї та бронетехніки, знищених у ході контрнаступу, на відміну від пошкоджень, які можна відремонтувати, є суворо засекреченою, проте офіційні особи США погоджуються із озвученою вище відсотковою часткою втраченого озброєння.

Натомість видання також наводить дані про ймовірні втрати американських бойових машин піхоти Bradley, які "давно були бажаними для України, але зараз у щоденному режимі" наїжджають на протитанкові міни.

"Bradley добре впоралися з частиною своєї роботи: їхня товста броня забезпечила хороший захист більшості солдатів, які пережили безліч вибухів мін, отримавши небагато травм... Але в багатьох випадках вибухи серйозно пошкодили машини, зупинивши їх задовго до того, як вони змогли дістатися позицій росіян", - йдеться у статті.

Так, 47-а окрема механізована бригада, один із трьох оснащених західним озброєнням та навчених підрозділів, розгорнутих на початку кампанії, мала, згідно з даними лютневого витоку планів контрнаступу, отримати 99 цих машин.

У свою чергу, дані військового аналітичного сайту Oryx, який підраховує лише візуально підтверджені втрати, показують, що 28 із цих Bradley було кинуто, пошкоджено або знищено, у тому числі 15 в одному з сіл у Запорізькій області 8 та 9 червня, коли 47- я бригада була атакована вертольотами, опинившись у пастці на мінному полі.

Повідомляється, що ще шість Bradley було кинуто або знищено в селі Мала Токмачка 26 червня, проте дослідники Oryx заявили, що ці втрати відбулися раніше, хоча точно не зрозуміло, коли саме.

"З огляду на те, що 47-а бригада була єдиною бригадою, спочатку призначеною для отримання Bradley, це означає, що майже третина початкових машин була втрачена. Притому всі окрім семи були підбиті на одному полі бою", - вказується в статті.

Дані Oryx також показують, що за червень Україна втратила 24 танки - як поставлені західними союзниками, так і з власного арсеналу. За наявними даними, 10 із них були танками Leopard німецького виробництва, зокрема тих, що використовуються задля розмінування.

"Ймовірно, вони були втрачені в бою українською 33-ю механізованою бригадою, однією з трьох частин, розгорнутих на початку контрнаступу, яка мала отримати 32 Leopard, згідно з американськими документами про плани від 28 лютого. Це означало б, що бригада втратила 30% Leopard, які їй дали, причому всі, окрім двох, - у перший тиждень боїв", - йдеться у статті.

Видання також наголошує, що в районі Оріхова у Запорізькій області, де і була задіяна основна маса Bradley та Leopard, українська армія просунулась лише на 1 милю.