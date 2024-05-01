ФГВФО організовує повторний аукціон, щоб продати пул активів Златобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) анонсував аукціон з продажу пулу активів Златобанку, до яких входить i 21,05% частка корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ “Торгово-Логістичний Комплекс “Арктика”.

До складу лоту GL18N625929 увійшли й інші активи, що обліковуються на балансі банку й мають бути реалізовані, зокрема:

права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання і фізичними особами, які частково в заставі Національного банку України;

дебіторська заборгованість суб’єктів господарювання і фізичних осіб;

майнові права за дебіторською заборгованістю;

майнові права на частку корпоративних прав в статутному капіталі юридичних осіб.

Водночас забезпеченням за кредитами виступають об’єкти житлової, комерційної нерухомості та земельні ділянки (квартира у Києві, нежитлові приміщення у Харкові та в Дніпропетровській області, а також дві земельні ділянки на Київщині), два літаки Боїнг 737-500 1993 року випуску та фінансова порука.

Зазначається, що аукціон відбудеться 8 травня в системі Prozorro.Продажі. Початкова ціна лоту - 167,7 мільйона гривень. У ФГВФО звернули увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону: спочатку оголошується найвища ціна на товар, що продається, а потім ставки знижуються до тієї, на яку погодиться перший покупець, якому і продається товар. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Нагадаємо, що включені до складу лоту активи вже неодноразово виставлялися на індивідуальні торги, а також в складі пулу, однак досі не знайшли своїх покупців. Наприклад, раніше аналогічний аукціон було заплановано на 15 лютого.

Ліквідація Златобанку

Додамо, що Златобанк був заснований у 2008 році. Станом на 1 липня 2014 року загальні активи банку становили 7,909 мільярда гривень, за їх величиною Златобанк займав 27-е місце серед усіх 173 банків України.

На кінець 2013 року регіональна мережа Златобанку налічувала 69 дирекцій та відділень, з них 26 Регіональних дирекцій та 42 відділення, а клієнтами банку були 115 тисяч осіб.

13 лютого 2015 року НБУ відніс Златобанк до категорії неплатоспроможних, а у травні вирішив ліквідувати. Чотири роки потому акціонери банку в судовому порядку домоглися через Верховний суд рішення про скасування визнання банку неплатоспроможним, що заблокувало процедуру його ліквідації.

Натомість Нацбанк 18 листопада 2021 року домігся у Верховному суді скасування порушення справи про банкрутство Златобанку, що дало змогу повернути процедуру ліквідації банку у правове поле та продовжити його ліквідацію.

Кінцевим власником Златобанку був український бізнесмен Леонід Юрушев (засновник ліквідованого у 2014 році банку "Форум"), бізнес-партнерами якого є Рінат Ахметов і колишній міністр оборони Павло Лебедєв.

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