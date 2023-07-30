Розвідка Британії оцінила бойову ефективність "вагнерівців" у Білорусі

До Білорусі вже прибули кілька тисяч бойовиків ПВК "Вагнер". Проте перекидають "вагнерівців" на білоруську територію здебільшого без важкої техніки.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, "вагнерівці" базуються у наметовому таборі у Целі. Супутникові знімки зафіксували близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.

(2/6) Tents and vehicle storage identified from satellite imagery captured on 19 July 2023. pic.twitter.com/GCaP6KluAd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2023

З інформацією розвідки, з середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців "Вагнера", ймовірно, розташувалися у військовому таборі в Целі. Знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів.

Більшість автівок - це вантажівки, мікроавтобуси та невелика кількість броньованих машин.

"Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою "Вагнера", яку використовували в Україні; існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що здатність "вагнерівців" захищати та зберегти свою важку техніку, зокрема авіацію, стане ключовим фактором у їх майбутній бойовій ефективності.

Переміщення "вагнерівців" у Білорусь

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 29 липня повідомив, що російські найманці з ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. Станом на зараз їх там близько 5 тисяч і вони не несуть загрозу для України.