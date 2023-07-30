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Розвідка Британії оцінила бойову ефективність "вагнерівців" у Білорусі

вагнер, білорусь, розвідка
До Білорусі вже прибули кілька тисяч бойовиків ПВК "Вагнер".

До Білорусі вже прибули кілька тисяч бойовиків ПВК "Вагнер". Проте перекидають "вагнерівців" на білоруську територію здебільшого без важкої техніки.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, "вагнерівці" базуються у наметовому таборі у Целі. Супутникові знімки зафіксували близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.

З інформацією розвідки, з середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців "Вагнера", ймовірно, розташувалися у військовому таборі в Целі. Знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. 

Більшість автівок - це вантажівки, мікроавтобуси та невелика кількість броньованих машин.

"Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою "Вагнера", яку використовували в Україні; існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що здатність "вагнерівців" захищати та зберегти свою важку техніку, зокрема авіацію, стане ключовим фактором у їх майбутній бойовій ефективності.

Переміщення "вагнерівців" у Білорусь

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 29 липня повідомив, що російські найманці з ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. Станом на зараз їх там близько 5 тисяч і вони не несуть загрозу для України.

Автор:
Ніна Комащенко