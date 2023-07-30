Разведка Британии оценила боевую эффективность "вагнеровцев" в Беларуси

В Беларусь уже прибыли несколько тысяч боевиков ЧВК "Вагнер". Однако перекидывают "вагнеровцев" на белорусскую территорию в основном без тяжелой техники.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, "вагнеровцы" базируются в палаточном лагере в селе Цель. Спутниковые снимки зафиксировали около 300 палаток и 200 транспортных средств.

(2/6) Tents and vehicle storage identified from satellite imagery captured on 19 July 2023. pic.twitter.com/GCaP6KluAd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2023

По информации разведки, с середины июля 2023 года по меньшей мере несколько тысяч военнослужащих "Вагнера", вероятно, расположились в военном лагере в Целе. Снимки показывают, что с середины июля на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств.

Большинство автомобилей – это грузовики, микроавтобусы и небольшое количество бронированных машин.

"Остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой "Вагнера", используемой в Украине; существует реальная вероятность того, что они были вынуждены вернуть их российским военным", - говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что способность "вагнеровцев" защищать и сохранить свою тяжелую технику, в частности авиацию, станет ключевым фактором в их будущей боевой эффективности.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была остановлена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 29 июля сообщил, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. На сегодня их там около 5 тысяч и они не несут угрозы для Украины.