Зеленський прокоментував атаку дронів на Кремль

Президент Володимир Зеленський заперечує причетність України до запуску дронів, які вчинили атаку на Кремль у Москві 3 травня. Про це він заявив під час брифінгу в Гельсінкі після зустрічі глав держав та урядів України та країн Північної Європи.

"Ми не атакуємо Путіна чи Москву. Ми боремося на своїй території, захищаємо свої села та міста. У нас не вистачає зброї навіть для цього, ми не можемо використовувати будь-що. Тож ми не атакували Путіна. Ми це залишимо трибуналу", - сказав український лідер.

На його думку, оскільки Росія не спромоглася продемонструвати перемог на полі бою, Путін нині хоче подібними діями мотивувати учасників війни проти України продовжувати її.

"На полі бою друга армія світу програла. Вони не можуть окупувати Україну. Тепер йому треба хоч якось мотивувати своїх людей, щоб вони йшли вперед. Йому потрібно щось різке робити – то замахи, то дрони, то були гуси, які бомбили їх. Усе вирішиться просто: не треба нікого залякувати, а лише вийти з нашої території", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше російська влада звинуватила Україну в атаці на Кремль дронами в ніч проти середи. Згідно з російськими даними, перший безпілотник атакував флагшток на куполі Сенатського палацу о 2:27, а другий 2:43. В результаті на куполі виникло загоряння.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров заявив, що те, що сталося в Москві, очевидно, є нагнітанням ситуації перед 9 травня. На його думку, це "очікуваний прийом від наших супротивників". Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цей інцидент свідчить про підготовку теракту самими росіянами.