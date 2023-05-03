Зеленский прокомментировал атаку дронов на Кремль

Президент Владимир Зеленский отрицает причастность Украине к запуску дронов, совершивших атаку на Кремль в Москве 3 мая. Об этом он заявил в ходе брифинга в Хельсинки после встречи глав государств и правительств Украины и стран Северной Европы.

"Мы не атакуем Путина или Москву. Мы боремся на своей территории, защищаем свои села и города. У нас не хватает оружия даже для этого, мы не можем использовать что угодно. Так что мы не атаковали Путина. Мы это оставим трибуналу", - сказал украинский лидер.

По его мнению, поскольку Россия не смогла продемонстрировать побед на поле боя, Путин ныне хочет подобными действиями мотивировать участников войны против Украины продолжать ее.

"На поле боя вторая армия мира проиграла. Они не могут оккупировать Украину. Теперь ему нужно хоть как-то мотивировать своих людей, чтобы они шли вперед. Ему нужно что-то резкое делать – то покушения, то дроны, то были гуси, которые бомбили их. Все решится просто: не надо никого запугивать, а только выйти с нашей территории", - указал Зеленский.

Напомним, что ранее российские власти обвинили Украину в атаке на Кремль дронами в ночь на среду. Согласно российским данным первый беспилотник атаковал флагшток на куполе Сенатского дворца в 2:27, а второй 2:43. В результате на куполе возникло возгорание.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что то, "что произошло в Москве, очевидно, является нагнетанием ситуации перед 9 мая". По его мнению, это "ожидаемый прием от наших противников". Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот инцидент свидетельствует о подготовке теракта самими россиянами.