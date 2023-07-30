Війна повертається на територію Росії, це природний процес - Зеленський про атаки дронів

Президент Володимир Зеленський натякає, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії, зокрема останній випадок 30 липня в Москві, де постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Як вказав глава держави у щоденному відеозверненні, російська агресія зазнала банкрутства на полі бою: зараз йде вже 522-й день, як триває так звана "спеціальна військова операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два.

"Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес", - заявив він.

Президент при цьому зазначив, що треба бути свідомими того, що як і минулого року, так і цієї зими "російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об’єктах".

За його словами, під час Конгресу місцевих та регіональних влад України в Івано-Франківську, який він відвідав у неділю, з громадами було обговорено поточний стан підготовки "всіх можливих сценаріїв".

"Обговорили й питання термінової відбудови, зокрема й енергетики, різних систем забезпечення життя у громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на важливості того, аби місцева влада по всій країні і влітку, і у вересні була максимально активною в "усьому, що треба зробити до холодних місяців року".

Попередні атаки дронів на Москву

Нагадаємо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров заявляв, що те, що сталося в Москві є нагнітанням ситуації перед 9 травня і "очікуваним прийомом від наших супротивників", а радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інцидент свідчить про підготовку теракту самими росіянами.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.