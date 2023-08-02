Без новой волны мобилизации РФ не сможет пополнить свою армию, - разведка Британии

В течение последних двух месяцев страна-агрессор РФ начала формировать новое армейское соединение для войны в Украине для усиления своих сухопутных войск. В том числе и 25-ю общевойсковую армию.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что после вторжения в Украину Россия использовала преимущественно для пополнения своей оккупационной армии мобилизованных резервистов и сформированные подразделения территориальной обороны.

В разведке отмечают, что РФ редко создает новые общевойсковые формирования, такие как армейские войска, которые должны быть самодостаточной силой.

Исключением стал 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, проявивший себя на поле боя очень плохо.

"Россия, скорее всего, разместит любое новое формирование в качестве резерва в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что несмотря на все без новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы укомплектовать хотя бы одну новую армию.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации. Планировали призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

С начала 2023 г. Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Таким образом, Россия пытается увеличить численность своих группировок, избежав новой мобилизации.

По информации британской разведки, российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в РФ для отправки на войну.

Также российские захватчики с начала 2022 г. принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.