У ФСБ закликають Путіна звільнити Шойгу, ввести воєнний стан і розпочати загальну мобілізацію, – Bloomberg

Представники ФСБ тиснуть на лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, вимагаючи зняти міністра оборони Сергія Шойгу та оголосити воєнний стан та загальну мобілізацію.

Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля.

Зазначається, що у верхівці російського ФСБ є група людей, які закликають російського диктатора перейти до більш агресивного ведення війни.

Як пише видання, деякі представники російської еліти були здивовані слабкою реакцією Путіна на заколот ПВК "Вагнер" і подальшою нездатністю покарати їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Це, за словами співрозмовників видання, викликало тривогу серед чиновників щодо потенціалу внутрішньої боротьби на високому рівні або подальших проблем.

Крім того, деякі прихильники жорсткої лінії у ФСБ підтримали вимоги заклик Пригожина, який наполягав на зміні військового керівництва країни.

За словами п'яти джерел, прихильники жорсткої лінії в органах держбезпеки хочуть заміни Шойгу в рамках переходу до більш агресивного способу ведення війни, включаючи повномасштабну мобілізацію та воєнний стан.

Водночас, видання зазначає, що наразі немає жодних ознак того, що Шойгу відсторонять. Натомість політичне керівництво РФ розправляється з тими, хто активно критикує військове керівництво.

Так, після заколоту "Вагнер" зник із публічного поля близький Пригожину генерал-полковник Суровікін.

Зауважимо, Путін напередодні президентських виборів в РФ, які заплановані на 2024 рік, боїться проводити чергову хвилю мобілізації та оголошувати воєнний стан.

Але, як зауважує розвідка Британії, без нової хвилі мобілізації РФ не зможе поповнити свою армію.

Мобілізація в Росії

У вересні 2022 року лідер країни-агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію. Планували призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.

З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Таким чином Росія намагається збільшити чисельність своїх угрупувань, уникнувши нової мобілізації.

За інформацією британської розвідки, наразі російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в РФ для відправки на війну.

Також російські загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.