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Заколот Пригожина у РФ погодив Путін: Данілов пояснив, навіщо йому це
Заколот засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у РФ був операцією, яку погодив російський президент Володимир Путін, щоб виявити нелояльних генералів.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафона.
"Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, яка була узгоджена з Путіним для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані по відношенню саме до Путіна та його оточення", - зазначив він.
За його словами, вже є розуміння про кількість генералів, що відсторонені від виконання своїх обов'язків, частина із них перебуває за ґратами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він також додав, що в РФ і далі триватимуть незгоди, тому що "кількість людей, які розуміють, куди їх завів Путін, із кожним днем стає дедалі більшою".
Заколот Євгена Пригожина в РФ
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.
ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.
Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.
15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.
Зауважимо, після заколоту Пригожина низка російських генералів зникла з публічного простору. Зокрема, на другий план посунули генерала Сергія Суровікіна.
Також ЗМІ повідомили, що заступника командувача окупаційним угрупованням в Україні, генерала Сергія Суровікіна затримали, тому що вважають його прихильником заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.