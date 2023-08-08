Заколот Пригожина у РФ погодив Путін: Данілов пояснив, навіщо йому це

Заколот засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у РФ був операцією, яку погодив російський президент Володимир Путін, щоб виявити нелояльних генералів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафона.

"Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, яка була узгоджена з Путіним для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані по відношенню саме до Путіна та його оточення", - зазначив він.

За його словами, вже є розуміння про кількість генералів, що відсторонені від виконання своїх обов'язків, частина із них перебуває за ґратами.

Він також додав, що в РФ і далі триватимуть незгоди, тому що "кількість людей, які розуміють, куди їх завів Путін, із кожним днем стає дедалі більшою".

Заколот Євгена Пригожина в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

Зауважимо, після заколоту Пригожина низка російських генералів зникла з публічного простору. Зокрема, на другий план посунули генерала Сергія Суровікіна.

Також ЗМІ повідомили, що заступника командувача окупаційним угрупованням в Україні, генерала Сергія Суровікіна затримали, тому що вважають його прихильником заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.