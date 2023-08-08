Росія планує використовувати "вагнерівців", як важіль тиску на країни ЄС

На аеродромі Зябровка в Білорусі почали споруджувати ще одне наметове містечко для розміщення близько 1000 "вагнерівців". Надалі РФ планує їх застосувати для тиску на країни Європейського союзу та імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У підпіллі повідомляють, що є ймовірність застосування членів “Вагнеру” для тиску на ЄС. Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити західних союзників зменшувати підтримку України.

"Мовляв, “лиш би на нас не напали”", - інформують партизани.

Згідно з повідомленням, на первинному етапі даної інформаційної операції відбуватиметься вкид в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Раніше ЦНС вже повідомляв, що “Вагнер” шукає у Білорусі найманців, які готові воювати проти Литви та Польщі. Такі дії можуть викликати значну політичну та міжнародну напругу і потенційно порушувати міждержавні відносини.

23 липня Олександр Лукашенко заявив, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі після спроби заколоту в РФ, "напрягають" його і хочуть на "екскурсію у Варшаву і Жешув".



