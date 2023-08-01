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"Пожартував". Лукашенко відмовився від своїх слів щодо "екскурсії" членів ПВК "Вагнер" у Польщу
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "пожартував" про наміри бойовиків ПВК "Вагнер" піти "на екскурсію до Варшави і Жешува". Про це повідомляє "БелТА".
"Я пожартував, що "вагнерівці" між собою шушукаються: на екскурсію до Жешува сходимо. Чому? Тому що техніка та озброєння йшли з Жешува туди, де під Бахмутом воювали ці "вагнерівці". Там загинули тисячі їхніх хлопців. Це їм не пробачать. Нехай ще скажуть (польська влада, – ред.) білорусам і мені спасибі за те, що ми запросили до себе цих бійців. А це не одна тисяча", – зазначив білоруський диктатор.
Він додав, що не хоче називати кількість "вагенрівців" у Білорусі, однак сказав, що "сьогодні у них під контролем понад 30 тисяч осіб".
"Вагнерівці" в Білорусі: як Лукашенко пригрозив Польщі
23 липня Олександр Лукашенко заявив, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі після спроби заколоту в РФ, "напрягають" його і хочуть на "екскурсію у Варшаву і Жешув".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Нас почали "напрягати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам!" Я говорю: "Вам навіщо на захід туди?". Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува", – розповідав він.
Кілька днів потому український Центр нацспротиву повідомив, що в район Сувальського коридору прибули 100 "вагнерівців" для організацій провокацій на кордоні білорусі з Польщею та Литвою. За даними Центру, під виглядом білоруських службовців бойовики планують супроводжувати біженців у спробах перетнути кордон.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також сказав про наявність такої інформації, назвавши це "кроком до подальшого гібридного нападу на польську територію".