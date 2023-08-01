"Пошутил". Лукашенко отказался от своих слов об "экскурсии" членов ЧВК "Вагнер" в Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях боевиков ЧВК "Вагнер" пойти "на экскурсию в Варшаву и Жешув". Об этом сообщает "БелТА".

"Я пошутил, что "вагнеровцы" шушукаются между собой: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. Это им не простят. Пусть еще скажут (польские власти, – ред.) белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча", – отметил белорусский диктатор.

Он добавил, что не хочет называть количество "вагенровцев" в Беларуси, однако сказал, что "сегодня у них под контролем более 30 тысяч человек".

"Вагнеровцы" в Беларуси: как Лукашенко пригрозил Польше

23 июля Александр Лукашенко заявил, что боевики ЧВК "Вагнер", находящиеся в Беларуси после попытки мятежа в РФ, "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просят на запад: "Позвольте нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?". Мы же контролируем, что происходит. "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", – рассказывал он.

Несколько дней спустя украинский Центр нацсопртивления сообщил, что в район Сувалкского коридора прибыли 100 "вагнеровцев" для организаций провокаций на границе Беларуси с Польшей и Литвой. По данным Центра, под видом белорусских служащих боевики планируют сопровождать беженцев в попытках пересечь границу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также сказал о наличии такой информации, назвав это "шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".