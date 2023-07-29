"Шаг к нападению": Моравецкий обеспокоен данными о выдвижении "вагнеровцев" в Беларуси к польско-литовской границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет о выдвижении наемников российской частной военной компании "Вагнер", находящихся на территории Беларуси, в сторону стыка границ Польши, Литвы и самой Беларуси. Как передает RMF, об этом он заявил на пресс-конференции.

Как отметил глава польского правительства, его страна уже два года имеет дело с перманентным нападением на границу. По его словам, только в текущему году было совершено 16 тысяч попыток нелегального ее пересечения мигрантами, которых Владимир Путин и Александр Лукашенко "хотят пропихнуть в Польшу". Теперь же, по мнению Моравецкого, ситуация стала еще опаснее.

"У нас есть информация, что более 100 наемников "группы Вагнера" двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно в Беларуси. Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", - сказал Моравецкий.

Руководитель правительства допустил, что эти лица будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам попасть в Польшу и дестабилизировать ее, однако также, вероятно, попытаются сами проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегалов, что создает дополнительные риски.

Накануне же о прибытии 100 "вагнеровцев" в район Сувалкского коридора заявил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Основная масса новоприбывших террористов - с опытом контрабандной деятельности и перевозки нелегальных мигрантов. Они проводят подготовку к расшатыванию приграничья Польши и Литвы. Для прикрытия преступники получают форму белорусских пограничников и под видом белорусских служащих будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу", - говорилось в сообщении.

Что такое Сувалкский коридор

Под Сувалкским коридором подразумевается местность вдоль современной польско-литовской границы, которая гипотетически могла бы стать связующей между территорией союзной России Беларуси и российского эксклава - Калининградской области.

Между двумя стыками границ трех соответствующими стран - примерно 65 километров по прямой. Однако прямой путь между Беларусью и Калининградской областью по территории Польши в этой местности отсутствует, хотя гипотетически может быть организован по территории Литвы.

Напомним также, что на днях стало известно, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность закрытия своих границ с Беларусью, если начнутся состоятся провокации с участием ЧВК "Вагнер". Кроме того, Центр национального сопротивления заявлял, что "Вагнер" сейчас ищет среди белорусских военных наемников, готовых воевать против Литвы и Польши.

В этом контексте примечательно, что 16 июля глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь после попытки мятежа в России имеет под собой определенную цель: по его словам, "вагнеровцам" разрешили разместиться в соседней стране "не только и не столько, чтобы обучать белорусские вооруженные силы". Российский депутат напомнил, что "есть такой Сувалкский коридор", который "в случае чего нам очень нужен".

Напомним также, что еще перед полномасштабным российским вторжением в Украину, в декабре 2021 года, когда фактический лидер Беларуси Лукашенко намекал на скорые военные потрясения, британское издание Times писало, что в НАТО опасаются, что РФ может в течение двух часов занять Сувалкский коридор, чтобы обеспечить таким образом сухопутную связь эксклавной Калининградской области РФ с Беларусью.