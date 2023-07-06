Около сотни мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу

За сутки 5 июня польские пограничники зафиксировали попытки 190 мигрантов нелегально попасть с территории Беларуси в Польшу. 95 лицам удалось прорвать границу.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

Инцидент произошел на участке пограничной застава в Дубичах Церковных.

Из почти сотни мигрантов, пересекших границу, двое вернулись. Пограничники предполагают, что они являлись проводниками. Также вернулась на белорусскую территорию группа из 28 человек.

Нелегалов задержали. Среди них, в частности, были граждане Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии и Египта.

Напомним, иностранные граждане в течение 2021 года попытались нелегально перейти белорусско-польскую границу 39,7 тыс раз. Тогда лидер Беларуси Александр Лукашенко в начале ноября устроил миграционный кризис, который начался с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области Беларуси организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Большинство из них оказались иракскими курдами.

Польша в ответ стянула к границе масштабные силы, пытаясь противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию. С зимы 2021 интенсивность таких попыток снизилась.

Заметим также, что недавно в мае 2023 года бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о перспективе вооруженного восстания в Беларуси.