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Около сотни мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу
За сутки 5 июня польские пограничники зафиксировали попытки 190 мигрантов нелегально попасть с территории Беларуси в Польшу. 95 лицам удалось прорвать границу.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.
Инцидент произошел на участке пограничной застава в Дубичах Церковных.
Из почти сотни мигрантов, пересекших границу, двое вернулись. Пограничники предполагают, что они являлись проводниками. Также вернулась на белорусскую территорию группа из 28 человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Нелегалов задержали. Среди них, в частности, были граждане Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии и Египта.
Напомним, иностранные граждане в течение 2021 года попытались нелегально перейти белорусско-польскую границу 39,7 тыс раз. Тогда лидер Беларуси Александр Лукашенко в начале ноября устроил миграционный кризис, который начался с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области Беларуси организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Большинство из них оказались иракскими курдами.
Польша в ответ стянула к границе масштабные силы, пытаясь противостоять попыткам мигрантов прорваться на ее территорию. С зимы 2021 интенсивность таких попыток снизилась.
Заметим также, что недавно в мае 2023 года бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о перспективе вооруженного восстания в Беларуси.